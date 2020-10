Cristiano, sozinho, ganha mais do que três equipes da Serie A

31 milhões de euros por temporada. É o que a Juventus paga a Cristiano Ronaldo depois de tê-lo contratado do Real Madrid. Com esse salário, ele assume a posição mais alta em toda a Serie A no ranking dos jogadores mais bem pagos.

A 'Gazzetta dello Sport' divulgou os salários de todos os jogadores da Serie A. E o português ganha quase quatro vezes mais que o segundo colocado, o seu companheiro de equipa Matthijs de Ligt, com oito milhões.

Na verdade, Cristiano Ronaldo ganha o mesmo que os quatro jogadores que ganham mais em seu time, ou mais do que os onze que ganham menos na Juventus, incluindo Buffon e Morata.

De Ligt será ultrapassado, daqui a algumas semanas, por Paulo Dybala, que fatura atualmente 7,3 milhões de euros por ano. Eles apenas são superados, além de seus companheiros de equipe, por Edin Dzeko, Romelu Lukaku e Christian Eriksen, com 7,5 milhões por ano. Logo atrás estão Ibrahimovic, Rabior, Ramsey e Alexis Sánchez, todos com sete milhões.

O poder econômico da Juventus a faz liderar também a tabela de salários dos times. Entre todos os jogadores, a equipa 'bianconera' paga 236 milhões de euros, contra os 149 da Inter de Milão, 112 da Roma, 105 do Napoli e 90 do Milan.

A diferença salarial é mais perceptível nos clubes mais humildes da competição. E é que Cristiano Ronaldo recebe mais do que todo o time do Spezia (22), Crotone (23) e Verona (24) e o mesmo que a Udinese (31).

Assim, e com estes ganhos, a Juventus é obrigada mais uma vez a lutar e vencer a Serie A e Cristiano Ronaldo para voltar a ser um dos melhores jogadores da competição.