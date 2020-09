Cristiano supera infecção no pé e jogará contra a Suécia

Cristiano Ronaldo está totalmente recuperado da infecção no dedo do pé direito, e já treina normalmente com a Selecção de Portugal, que se encontra em Estocolmo para enfrentar a Selecção da Suécia esta terça-feira no segundo jogo da fase de grupos da Liga das Nações.

O atacante da Juventus perdeu a partida que Portugal disputou no sábado passado contra a Croácia, no Porto, que venceu por 4-1. Agora terá a oportunidade de fazer o seu 100º gol com a seleção.

Durante a concentração em Lisboa sofreu uma infecção, para a qual foi tratado com antibióticos, e agora está recuperado, informaram a 'EFE' fontes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na partida contra a Croácia, a liderança foi ocupada por Diogo Jota e João Félix, que, além de marcarem um gol cada um, foram dois dos mais destacados. Porém, se Ronaldo começar jogando, um dos dois pode ficar no banco.

A Seleção de Portugal, atual defensora do título da Liga das Nações, é a primeira colocada do Grupo 3 com três pontos, assim como a França, que enfrenta a Croácia nessa terça-feira.