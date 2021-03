"Cristiano tem um grande sonho, ganhar a Copa do Mundo"

Apesar de ter 36 anos, Cristiano Ronaldo não perde o entusiasmo pelo futebol. O português, que poderia muito bem se aposentar se quisesse, continua com a ideia de conquistar títulos individuais e coletivos.

Fernando Santos, técnico da Seleção de Portugal, anunciou nesta terça-feira a lista dos próximos compromissos internacionais e falou abertamente sobre os desejos que CR7 tem.

“Estou convicto de que ele virá motivado, como sempre. Não tem nada a ver com fazer mais ou menos gols. Tenho a certeza que virá com a mesma ambição de sempre. Não pensando nos objetivos pessoais mas sim no coletivo. Ele tem um grande sonho, ganhar a Copa do Mundo", disse o treinador.

O CR7 conquistou coisas inimagináveis ​​no mundo do futebol e falta apenas um troféu por excelência: o da Copa do Mundo. Portanto, o objetivo não é outro senão estar no Catar e lutar pelo título.