Cristiano vira sobre a Inter e aproxima a Juventus da final

A Inter de Milão recebeu a Juventus nesta terça-feira pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Itália. Logo aos oito minutos, os donos da casa abriram o placar.

A jogada iniciou com Alexis Sáncez vencendo disputa no meio de campo e acionando Barella na direita. Dentro da área, Lautaro Martínez recebeu cruzamento e desviou com um chute fraco, rasteiro e no meio do gol. A bola tocou na mão de Buffon, que surpreendeu por não defender.

Antes que houvesse a segunda finalização a gol da partida, o VAR entrou em ação e resultou em pênalti para a Juventus. O juiz conferiu a imagem e viu Ashley Young puxar o braço de Cuadrado.

O empate chegou aos 26 minutos com cobrança de Cristiano Ronaldo, que soltou uma bomba centralizada e no alto do gol de Handanovic.

Com muita esperteza, o português foi também o responsável por virar o jogo aos 34 minutos, quando Handanovic e Bastoni deixaram um para o outro fora da área. Cristiano aproveitou a falha e roubou a bola para ter a meta sem goleiro e mandar para dentro.

Após um primeiro tempo equilibrado, os times voltaram dos vestiários para uma segunda etapa em que a Inter de Milão teria o ímpeto ofensivo.

As insistentes tentativas de reação do time da casa vieram em finalizações de Barella, Eriksen, Darmian, Lautaro, Ashley Young e Sánchez. No entanto, Buffon fez boas intervenções quando os adversários acertaram o alvo.

Enquanto isso, a Juventus tentava escapar em contra-ataques, mas sem criar boas oportunidades de gol contra Handanovic.

Com o resultado, a Juventus tem vantagem para o duelo de volta, que será disputado na terça-feira que vem em Turim. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Napoli e Atalanta.