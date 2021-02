Cristiano volta a insistir que a Juventus contrate Marcelo

Cristiano Ronaldo sente falta de um dos grandes parceiros que teve ao longo da carreira. Marcelo era um companheiro do português dentro e fora de campo em tempos gloriosos no Santiago Bernabéu.

Segundo 'The Sun', o craque da Juventus voltou a pedir que a diretoria da 'Vecchia Signora' tente contratar o brasileiro, que já não vive seu melhor momento no Real Madrid e inclusive perdeu a titularidade para Ferland Mendy.

O jornal britânico garante que Cristiano insiste para refazer a parceria com o lateral, que tem contrato válido até o fim da próxima temporada. No entanto, o desejo é para que tentem essa transferência na próxima abertura do mercado.

O mesmo pedido já havia sido feito em 2018, como 'TuttoSport' como 'El Confidencial' destacaram na época. No início de 2020, o português voltou a solicitar esse reforço.

Marcelo, que sofreu lesão nesta semana, vive uma temporada sem protagonismo, em que soma 808 minutos divididos em dez partidas, sendo nove como titular. Com 32 anos, Marcelo ainda tem cartaz para disputar algumas campanhas em um time de alto nível do futebol europeu como a Juventus.