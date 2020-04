Cristiano voltará à Itália após a Semana Santa

'Durante a quarentena da crise do coronavírus, Cristiano Ronaldo esteve em Portugal. Ele se manteve em forma com seus próprios treinos, que foram propostos pelo clube e até com alguns desafios. Mas é hora de voltar. 'La Gazzetta dello Sport' revelou que é o plano da Juventus.

Todos os jogadores que não estão na Itália terão que retornar após a Semana Santa. Esta será a última semana em que jogadores que viajaram para seus países de origem poderão ficar com suas famílias. Um retorno ao trabalho está previsto para breve.

Ainda não há data para a Serie A retornar, mas à medida que o tempo avança, as chances de retorno ao campo aumentam. Também não está decidido se isso seria feito a portas fechadas ou abertas.

De qualquer forma, a equipe da Juventus terá que estar preparada. Por isso, o clube pretende se reunir em breve. Eles estão no topo da tabela e, se a competição continuar, terão que defendê-la.