Cristiano votou em Messi, que preferiu Neymar

No principal prêmio da cerimônia do The Best 2020, foram conhecidos os vencedores em diversas categorias, com votos torcedores, jornalistas, técnicos de seleções e os capitães desses países.

O principal troféu foi entregue a Lewandowski, que ficou com 52 pontos e superou Cristiano Ronaldo (38) e Lionel Messi (35). Como capitães de suas equipes, os três donos do pódio também votaram, com escolhas que repercutem após serem reveladas - confira todos os votos abaixo.

Cristiano Ronaldo escolheu o argentino em segundo lugar, com o polonês em primeiro e Mbappé em terceiro. Messi votou em Neymar como primeiro, Mbappé em segundo e Lewandowski em terceiro. O grande vencedor, por sua vez, votou em Thiago Alcântara em primeiro, Neymar em segundo e De Bruyne na terceira posição.

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, colocou Neymar no topo do pódio, acompanhado por Lewandowski e Kevin De Bruyne. Jerry Brzeczek e Fernando Santos, treinadores das seleções polonesa e portuguesa, respectivamente, também colocaram seus próprios jogadores no topo.

Todos os votos dos partipantes do do The Best 2020