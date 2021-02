Crítica a Barça e Real?: "São máquinas de queimar dinheiro mal administradas"

As notícias que circularam nos últimos meses a respeito da criação da Superliga Europeia geraram um completo rechaço por parte das entidades do futebol no continente.

Um dos dirigentes mais críticos foi Christian Seifert, CEO de la Bundesliga, que apontou indiretamente clubes como Real Madrid e Barcelona como mentores dessa ideia.

“É óbvio que os impulsionadores venham de outros países, como a Espanha. Sempre que surgem essas discussões, escutamos os mesmos nomes. Mas estão buscando uma competição nova e mais emocionante ou buscam desesperadamente mais dinheiro?”, disse em declarações ao 'Financial Times'.

“A verdade brutal é que alguns dos chamados super clubes são máquinas de queimar dinheiro mal administradas, que não puderam se aproximar de um modelo de negócio sustentável", completou.

“A cada poucos anos ameaçam a Uefa e tratam de criar pressão para obriga-la a lhes dar mais dinheiro, mas o queimarão, como tem sido durante os últimos dez anos. Se isto fosse um investimento, me perguntaria se são os sócios adequados", concluiu.