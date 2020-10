Crítica de Benzema a Vinicus? "Ele faz o que quer", "não toca para ele"...

O Real Madrid empatou no último minuto contra o Borussia Mönchengladbach após um jogo complicado. No dia seguinte à partida, um possível flagrante virou polêmica nas redes sociais e na imprensa.

Uma das imagens que mais repercutem da noite do jogo não foi registrada dentro de campo, mas no caminho entre o vestiário e o gramado. Na cena, Karim Benzema aparece conversando com Ferland Mendy. De acordo com 'Telefoot' e 'RMC Sport', o atacante disse ao lateral para não tocar a bola para Vinicius Junior.

“Ele faz o que quer. Não toca para ele, irmão. Ele joga contra nós”, teria dito o centroavante a seu compatriota.

É surpreendente porque Benzema é como um mentor do brasileiro, que o tem como ídolo, mas também não seria tão estranho, já que não seria a primeira vez que o francês critica Vinicius por sua individualidade.

Nesta quarta-feira, o jornal 'AS' resgata outro episódio semelhante entre os dois jogadores do Real Madrid ocorrido no dia 7 de dezembro. Na ocasião, contra o Espanyol, o centroavante foi flagrado dando uma ordem ao jovem: "Levanta a cabeça".