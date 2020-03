Criticado, Jesualdo vê evolução do Santos em clássico e diz que "dorme tranquilo"

Jesualdo Ferreira defendeu o próprio trabalho à frente do time do Santos após o empate por 0 a 0 com o Palmeiras, neste domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O português disse que a equipe alvinegra dominou o primeiro tempo do clássico e teve uma das melhores atuações do ano. Sobre as críticas, afirmou que elas afetam mais os jogadores do que ele.

"A única forma é olhar meu trabalho. Estou feliz com o que tenho feito. Temos feito um grande trabalho, com uma grande capacidade de nos adaptar e trabalhar, gerindo jogadores que não conhecíamos. Temos um histórico de lesões, de ausência de jogadores, mas quando chega a esta altura e se faz o jogo que fizemos... Ganhávamos e havia crítica negativa. Ganhar, empatar ou perder, é crítica negativa. Essas críticas não me atingem. Atingem os jogadores. Eles sofrem com essas críticas. É importante que estejam tranquilos. Muitos desses jogadores ainda não jogaram no nível que podem. Vou deitar e dormir tranquilo", comentou.

O experiente treinador foi além: afirmou que o Santos como um todo "ganhou muito" com o desempenho no clássico e que os jogadores "estão muito mais confiantes". A torcida, no entanto, parece ter opinião diferente. Houve vaias no Pacaembu - que teve só alvinegros nas arquibancadas - e nas redes sociais a maioria dos comentários não foram elogiosos a Jesualdo.