Críticas a Christian Eriksen na Inter: "Ele é um jogador preguiçoso"

Christian Eriksen não esquecerá o ano de 2020. Ele deixou o Tottenham, onde cresceu, e desembarcou na Inter de Milão pouco antes da pandemia de coronavírus interromper sua progressão.

Antes disso, o craque não teve tempo de se adaptar ao clube 'Nerazzurro' e, devido à própria crise de saúde, foi forçado a viver no centro de treinamento do time lombardo.

Agora, duas figuras históricas do futebol italiano atacaram o jogador dinamarquês. Giuseppe Bergomi, uma lenda da Inter, foi bastante duro com ele.

"Às vezes os jogadores não são bem analisados. Eriksen não é um jogador que dá vantagem ao jogo do time", disse o ex-zagueiro da Interista. "Ele é um meia que joga bem atrás de dois atacantes, mas algo precisa ser mudado para explorar seu jogo", continuou Bergomi.

"Ele é um jogador que enfrenta o futuro como diretor de jogo na Inter? Não, ele é um meio-campista que não luta por isso, mas tem outras virtudes", concluiu o ex-internacional italiano.

Paolo di Canio se referiu a ele em termos semelhantes: "Ele é um jogador preguiçoso. Ele gosta de correr com a bola, mas só volta quando o treinador pede. Então, acho que Conte só o usará quando for estritamente necessário".

"Ele pode driblar, chutar e dar passes como nenhum outro na Inter, mas eu recomendo que o use apenas no segundo semestre", explicou o ex-Lazio em 'Sky Sport'.