"Críticas de De Jong? Não quero que meu goleiro dê 69 passes"

Bordalás e seu Getafe estão na moda. A grande temporada do clube tanto na Liga Espanhola como na Europa League tem atraído os holofotes ao técnico, embora muitos outros continuam avaliando o estilo de jogo do treinador.

Frenkie de Jong, jogador do Barcelona, se queixou da proposta de jogo do Getafe na partida contra o Ajax. "O Getafe não joga para agradar o público. Me incomoda ver seus jogos", disse ele após a primeira partida, na qual o Madrid derrotou o adversário por 2 a 0.

Bordalás já o respondeu em seu momento, mas foi novamente questionado pelas palavras do meio-campista holandês: "Quando jogamos contra o Barça, seu goleiro deu 69 passes. Não quero que meu goleiro dê 69 passes, se não, algo não estaríamos fazendo bem. O que eu quero é que minha equipe crie ocasiões de gol".

"O Getafe está emocionando muita gente, mas há gostos para todos. Felizmente, podemos nos orgulhar que muitas pessoas estão reconhecendo o mérito do futebol que estamos apresentando", acrescentou o treinador.

Por fim, Bordalás se referiu à partida contra a Inter, que será disputada com os portões fechados por causa do coronavírus: "A Inter é um ótimo time e não somos favoritos. Jogar sem torcedores não é agradável para ninguém. Mais do que medo, acho que temos respeito por viajar para Milão, tenho certeza de que as medidas necessárias serão tomadas".

"Agora meu pensamento está no Getafe, não penso no que pode acontecer na próxima temporada. Ninguém sabe o que o futuro reserva, não penso nisso, apenas no Celta", concluiu.