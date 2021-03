Doblete de Messi em uma noite mais do que especial

O Barcelona entrou em campo em 3º lugar, com 56 pontos, atrás do Real Madrid (57) e do Atlético de Madrid (63).

O Huesca, lanterna do grupo, entrou em campo com 20 pontos. Se o clube vencer, pode igualar o Alavés e ficar um ponto atrás do Elche, o último antes do início da zona de rebaixamento.

O jogo, mesmo antes de começar, já era especial para Leo Messi: o argentino chegou à marca de 767 jogos pelo Barça, se tornando o jogador com mais partidas oficiais disputadas pelo clube. Além disso, foi considerado o 'MVP' de fevereiro no campeonato espanhol.

O jogo começou bastante estudado, mas com uma tentativa perigosa do Huesca em sua primeira tentativa: Rafa Mir contra-atacou, entrou na área e chutou cruzado, mas em cima do goleiro.

Aos poucos os 'culés' foram se soltando para tentar penetrar em um Huesca bastante fechado.

A primeira tentativa veio de longe com Sergiño Dest: o jogador arriscou da intermediária uma bomba à meia-altura que o goleiro precisou espalmar para o escanteio.

E não demorou muito para o Barça abrir o placar: Messi recebeu de Busquets na intermediária, foi até a entrada da área e chutou uma bomba no ângulo que ainda bateu no travessão antes de entrar. Um golaço para o jogador que estava em uma noite especial.

Apesar de sofrer pressão, o time visitante soube bem aproveitar os contra-ataques e quase acabou empatando se não fosse uma boa defesa de Ter Stegen: Ferreiro recebeu uma bela bola na área, foi até o meio, limpou a jogada e chutou no cantinho... o goleiro estava esperto e fez uma linda defesa.

Depois foi a vez de Jordi Alba mandar seu recado: o jogador chegou na linha de fundo, fez tabela com Messi e recebeu a bola. Ele soltou uma bomba quase sem ângulo que explodiu no travessão.

Dois minutos após esse susto, foi a vez do time da casa fazer seu 2º gol, quase um replay do primeiro. Griezmann recebeu na intermediária e fez como Messi: um golaço direto no ângulo.

De Jong, ainda no 1º tempo, também mandou uma bola no travessão ao receber um belo cruzamento de Jordi Alba na pequena área e desviar com a ponta da chuteira.

O último lance da primeira metade ficou por conta de um pênalti polêmico de Ter Stegen em Rafa Mir: em rápido contra-ataque, Ferreiro cruzou na pequena área rasteiro e, na divida Ter Stegen tocou na perna de Rafa Mir, que estava na cara do gol, mas acabou furando. O árbitro marcou pênalti e o próprio Rafa Mir foi para a cobrança, diminuindo a diferença para o time visitante.

Para o 2º tempo, a pressão continuou acontecendo por parte de um time 'culé' que não queria saber de relaxar.

E aos 52 minutos, os de Koeman já faziam seu 3º gol no jogo: em jogada ensaiada, Messi cruzou na entrada da pequena área e Mingueza subiu sozinho para mandar para o gol.

Contudo, o Barça tomou um susto ao ver o Huesca perder um gol praticamente feito: em um belo cruzamento para Escriche na área onde ele mandou de cabeça para o meio do gol, encobrindo Ter Stegen, a bola ficou para Rafa Mir mandar de ombro por cima do gol livre. Um lance inacreditável.

A equipe da casa continuava pressionando, porém com menor intensidade do que antes. Pedri quase habilitou mais um gol de Leo na noite: Messi recebeu do jovem uma longa enfiada, se livrou do goleiro na entrada da área, mas ficou sem ângulo e acabou mandando por cima do gol.

O Huesca foi pressionando nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a vitória do clube espanhol que, quase no fim do jogo havia feito mais um gol. Um doblete de Messi. O argentino chegou na entrada da área e deu um chute rasteiro no cantinho do gol.

O Barcelona, com isso, dorme como vice-líder do campeonato espanhol com um show do recordista da noite, Leo Messi.