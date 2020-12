Barça vence de virada no Camp Nou

O Barcelona, com dois jogos a menos, entrou em campo em oitavo lugar com 17 pontos e precisava vencer para chegar perto do ponto alto da tabela.

Já a Real Sociedad entrou como a líder do Campeonato Espanhol com 26 pontos, empatada com Atlético de Madrid e Real Madrid, mas que aparece na frente por conta do saldo de gols.

Koeman apostou mais uma vez nas rotações e apostou num XI com Mingueza e Araujo. Uma artilharia pesada para enfrentar o melhor ataque da LaLiga, com 23 gols.

A partida começou com um Barça pressionando bastante e povoando o campo da equipe do norte da Espanha. Porém, os cruzamentos de Braithwaite na pequena área acabavam sem direção ou nas mãos de Remiro.

A equipe da casa não levava tanto perigo e coube a Dest e Pedri protagonizarem a primeira chance clara de gol: Dest cruzou na marca do pênalti e Pedri subiu sozinho para cabecear uma bola que passou raspando na trave.

A Real Sociedad se mostrou bastante permeável na zaga, mas mostrou porque é a líder da LaLiga: na primeira chegada da equipe, acabou fazendo o primeiro gol do jogo. Em sobra de escanteio, Portu foi acionado em cavadinha e tocou de 1ª para Willian José, que tocou na pequena área com o gol livre.

Mal deu tempo de comemorar e o gol do empate surgiu de quem ainda não havia marcado nessa temporada da LaLiga: Griezmann recebeu cruzamento rasteiro no 2º pau e tocou para o meio da área, onde Jordi Alba pegou de 1ª e chutou colocado no ângulo! Um golaço para empatar.

Depois de um gol para cada lado, o ritmo aumentou e a equipe da casa quis a todo custo virar logo o jogo: primeiro, Griezmann roubou uma bola na intermediária, invadiu a área, se livrou do goleiro e chutou cruzado quase sem ângulo. A bola bate acabou batendo no travessão. Depois, Pedri deu um belo toque e deixou Braithwaite na cara do gol. Ele encarou o goleiro... e chuta por cima do gol. Um gol que um camisa 9 não pode perder.

E depois de tantas tentativas, veio o gol da virada no fim do 1º tempo: Jordi Alba chegou em linha de fundo e tocou para De Jong na entrada da pequena área. O jogador tocou para tirar do goleiro e também estreou seu saldo goleador nessa temporada da LaLiga.

Um primeiro com direito a virada para ninguém colocar defeito em um Barça que estava correndo atrás do prejuízo e querendo cada vez mais ocupar a liderança.

A equipe visitante saiu para a segunda metade pressionando mais, roubando algumas bolas, mas não conseguindo chegar com perigo.

O placar poderia ter sido melhor para o Barça, mas Griezmann perdeu um gol impressionante: Jordi Alba cruzou rasteiro na pequena área, Griezmann apareceu de carrinho no gol livre... e tocou para o goleiro. Uma bela jogada do francês... se ele fosse da Real Sociedad.

Com o passar dos tempos, o ritmo foi diminuindo e as chances mais perigosas surgiram pelo lado da equipe visitante, que buscava o empate a todo custo: dois chutes foram afastados da intermediária e na terceira vez, Monreal foi encontrado na pequena área em cruzamento. Ele pegou de 1ª e mandou na rede... pelo lado de fora.

Logo em seguida, foi a vez de Ter Stegen fazer duas belas defesas: Willian José soltou uma bomba da entrada da área, o goleiro espalma e na sobra, Isak tentou chutar no canto e Ter Stegen fez outro milagre.

O segundo tempo foi tomado por um tédio e chegou ao fim sem nenhum gol mais por nenhuma das equipes. Uma importante vitória para um Barça que não pensa em outra coisa a não ser a liderança.