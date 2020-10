Brasil estreia com goleada em partida que parecia jogo-treino

O Brasil entrou em campo com um Neymar que não havia sido confirmado como titular até momentos antes e encarou uma Bolívia que não conseguiu apresentar um bom futebol.

Com menos de um minuto, Everton Cebolinha quase abriu o placar para a Seleção Brasileira: Renan Lodi cruza na linha de fundo, Cebolinha contou com falha do goleiro e o gol ficou livre... mas o jogador errou e jogou a bola para fora.

Logo em seguida, Marquinhos quase abre o placar. Ele recebeu cruzamento de Cebolinha sozinho na pequena área e a bola foi cabeceada para fora.

E aos 9 minutos, o Brasil já estava com 89% de posse de bola e, por volta do minuto 14, a seleção canarinha estava com 118 passes completos contra apenas 3 da equipe boliviana. O abismo de nível técnico expressado em números.

E, com tudo a favor da equipe de Tite, o primeiro gol não demorou para sair: Marquinhos apareceu sem marcação na entrada da pequena área em bola cruzada por Danilo e cabeceou firma para o fundo do gol. Dessa vez o jogador não perdoou.

Apresentando um ritmo mais lento e menos agressivo do esperado, a equipe da casa demorou para mostrar suas garras e fazer seu segundo gol.

Coutinho quase fez um gol, mas contou com uma bela defesa do goleiro Lampe aos 24 minutos: o camisa 11 recebeu de Firmino na área, limpou, chutou, a bola bateu na zaga e chegou cheia de efeito no gol de Lampe, que fez um milagre para não deixar a bola entrar.

E como era inevitável, o gol chegou pouco depois: Neymar tocou curto para Renan Lodi na linha de fundo, que cruzou rasteiro para Firmino, sem marcação, empurrar para o fundo do gol, o seu 14º pela Seleção Brasileira.

Com Neymar tentando deixar o seu gol ainda no 1º tempo apostando em jogadas individuas, mas sendo desarmado no último instante e com Casemiro quase fazendo um belo gol de falta evitado por Lampe, a primeira metade chegou ao fim com 2 a 0, mas havia espaço para muito mais.

No segundo tempo, a Bolívia tentou aparecer com algum perigo. Miranda chegou e arriscou da intermediária. Weverton teve que pular e jogar para escanteio.

Aos 48 minutos, a equipe de Tite conseguiu ampliar ainda mais. Neymar driblou, entrou na área e tocou na marca do pênalti para Firmino tocar entre as pernas de Lampe. Doblete do jogador do Liverpool.

Já o quarto gol do Brasil saiu em um lance que mais pareceu um gol contra: Coutinho invadiu a área e cruza, Rodrygo cabeceou e a bola bateu em Carrasco antes de entrar no próprio gol. O gol, contudo, foi dado ao brasileiro.

Ney não conseguiu fazer o seu gol, mas foi muito importante e garantiu mais uma asssistência na partida: Neymar chegou na linha de fundo e cruzou para Coutinho subir no meio de dois na pequena área e estufar a rede adversária.

Quinto e último gol do Brasil contra uma seleção despreparada e que teve uma amostra do poder que o Brasil pode apresentar para essa Copa do Mundo de 2022.