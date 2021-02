Atlético de Madrid faz 4 gols e dispara na liderança

O Atlético de Madrid entrou em campo embalado, em busca de sua oitava vitória seguida no Campeonato Espanhol.

Já o Cádiz, no meio da tabela, precisava de uma vitória para ficar em uma posição mais confortável.

O jogo começou equilibrado, com Perea arriscando da intermediária e presenciando algo que não se vê com tanta frequência: um erro de Oblak. O goleiro chegou a defender o chute rasteiro, mas a bola escapou e quase entrou no gol.

Depois disso, os de Simeone foram aos poucos conquistando o domínio da partida e chegaram perto de abrir um placar depois de um bombardeio duplo: Primeiro, Suárez recebeu na pequena área, girou e Mauro afastou na hora certa. Depois, na sobra, Saúl pegou uma bomba da meia-lua que tirou tinta do travessão.

Os rojiblancos estavam gostando cada vez mais do jogo, até que o placar foi aberto com um golaço de Luis Suárez pouco tempo depois: o uruguaio bateu uma falta de intermediária e fez um golaço no ângulo. Fazia tempo que o time não marcava um gol de falta e quebrou esse jejum de uma maneira impecável.

O time da casa precisou correr atrás do prejuízo, mas encontrou um Atlético que ficou recuado para manter a vantagem no placar.

Porém, um belo chute de Negredo mudou a história da primeira metade. O camisa 18 recebeu na intermediária, entrou na área e chutou colocado no cantinho. Indefensável para Oblak.

Um golaço para cada lado e um empate que se manteve por quase todo o resto do 1º tempo e com um Cádiz resistindo à pressão rojiblanca.

Porém, tudo mudou quando os de Simeone fizeram seu segundo gol aos 44 minutos. Lemar cruzou da intermediária e Saúl desviou com o bico da chuteira uma bola que acabou encobrindo o goleiro.

Uma pitada de sorte para o líder do campeonato espanhol ir ao vestiário com um certo alívio depois de um 1º tempo com três golaços.

Para a segunda metade, um pênalti nos primeiros minutos deixou a situação ainda mais confortável para os visitantes: Lemar recebeu na área e foi derrubado por Mauro. Pênalti claro. E para bater, só poderia ser Luis Suárez. O uruguaio foi preciso e chutou no lado oposto ao do goleiro.

O Cádiz não desanimou e soube aproveitar os contra-ataques e o resultado foi mais do satisfatório: Negredo pegou sobra de cruzamento na área e chutou uma bola toda mascada que acabou indo sem força no cantinho e matou Jan Oblak. Gol do time da casa.

A partir daí, o Atlético sofreu um apagão e viu a equipe de Cádiz crescendo cada vez mais e pressionando sem piedade. E então foi a vez de Oblak operar milagres. Primeiro, Negredo subiu mais do que todos em uma bola colocada na marca do pênalti, mas o goleiro fez uma bela defesa à queima-roupa. Pouco tempo depois, foi a vez de Sapjonic cabecear na pequena área... e Oblak apareceu mais uma vez.

Simeone precisou fazer substituições para tentar evitar o empate de acontecer. Para isso, tirou Suárez e Saúl. Entraram Kondogbia e Herrera.

E diante da pressão sofrida pelo time da casa, o Atlético acabou sacramentando a partida com gol de Koke. Correa chegou em linha de fundo e cruzou rasteiro para Koke sozinho apenas empurrar para o fundo do gol e fazer seu primeiro gol na temporada. Um gol para deixar o Atlético de Madrid ainda mais difícil de ser alcançado.

Quem vai conseguir tirar esse título de Simeone?