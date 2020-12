Real Madrid vence na casa do Eibar em jogo intenso

O Eibar entrou em campo como sendo o único time que não venceu em casa nessa temporada da LaLiga. E tinha a dura missão de superar um Real Madrid com um XI com poucas surpresas, com Rodrygo entre os titulares de Zidane.

Já no começo do jogo, o Real Madrid mostrou toda sua força e abriu o placar já aos 5 minutos: Rodrygo recebeu na intermediária e fez uma bela cavadinha na marca do pênalti para Benzema. Ele dominou com classe e chutou na saída do goleiro.

E parecia que o gol que abriu o placar incentivou a equipe de Zidane a buscar a todo custo fazer logo uma goleada na primeira metade para definir logo o jogo e continuar na luta pela liderança da LaLiga, já que o Atlético de Madrid havia ganhado sua partida contra o Elche.

Com tal mentalidade, o segundo gol merengue acabou saindo apenas sete minutos depois, como se fosse fácil assim. E era para um Real em uma noite mais do que inspirada: Benzema fez uma bela jogada ao fazer finta em linha de fundo e tocou atrás para Modric, que chutou colocado no contra-pé do goleiro. Sem chances para Dmitrovic.

O time da casa é conhecido por não diminuir o ritmo, por permanecer em alta pressão durante o jogo todo. E assim foi. Com o Real cometendo faltas por conta de um time rival que recuperava mais as bolas e mantinha melhor o alto ritmo, um belo golaço de Kike colocou um pouco de água na fogueira merengue: Kike García chutou colocado da intermediária e fez um golaço colocando a bola no ângulo.

A partir daí, a equipe da casa foi se animando e o jogo apresentou chances de gols para ambos os lados, com direito a um gol anulado de Benzema e outro de Lucas por impedimento.

Um belo cruzamento de Bryan quase fez com que Muto alcançasse o empate ainda no primeiro tempo, mas a bola cabeceada tirou tinta da trave e acabou indo para fora.

Para a segunda metade, os treinadores voltaram ao campo com os mesmos jogadores, sem alterações e com um Real Madrid pressionando ainda mais. Logo nos primeiros minutos, Sergio Ramos fez um lançamento incrível desde sua intermediária para Benzema na intermediária rival. Ele domina e chuta colocado, e a bola raspou a trave.

Logo depois, Rodrygo perdeu outra chance de gol: Mendy chegou na linha de fundo, tocou atrás para Rodrygo... e o brasileiro mandou longe do gol.

Um erro de passe de Ramos e um erro de Mendy logo em seguida colocaram o Real Madrid com a chance de ver o empate no placar, mas as finalizações da equipe da casa acabavam pecando em qualidade, para a sorte da equipe de Zidane.

A equipe merengue foi valorizando a posse de bola e, quando o minuto 91 apareceu no placar e se pensava que o 2 a 1 seria o placar final, chegou o gol de Lucas Vázquez: Benzema tocou para Lucas na área, ele invadiu e chutou cruzado para o fundo do gol.

Com o resultado, o Real Madrid tem o mesmo número de pontos que o líder Atlético de Madrid e não quer saber de descer mais na tabela.