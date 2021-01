Athletic Bilbao vence de virada e é campeão da Supercopa

O Barcelona entrou em campo como o maior vencedor da história da Supercopa da Espanha, com 13 vitórias e uma grande reputação a manter. Por sorte, Koeman pôde contar com a volta de Messi, que desfalcou a equipe na semifinal por conta de dores musculares e que voltou como titular para a decisão.

Já a equipe do Athletic Bilbao venceu o torneio em duas oportunidades, com a última sendo em 2015. Um clube que entrou em campo com vontade de atualizar as estastísticas.

O clube visitante começou o jogo pressionando todas as saídas do Barça, que demorou para conseguir chegar com perigo.

Embora o Barça tenha começado com mais posse de bola, o Athletic Bilbao soube controlar bem e aproveitar as oportunidades. E também, no começo, nem Messi e nem Pedri apareceram.

E quando Messi apareceu, fez a diferença. Uma bomba da intermediária que tirou tinta do travessão pareceu ter acordado a equipe. Aos 39 minutos, o Barcelona abriu o placar: Messi deu um belo passe para Jordi Alba, que devolve para o argentino na marca do pênalti. Ele chuta, é travado e a bola volta para Griezmann mandar para o fundo do gol.

E em menos de dois minutos depois, quando o Barça ainda estava comemorando, o Athletic Bilbao chegou ao empate. De Marcos aproveitou um belo cruzamento na marca do pênalti, surgiu nas costas de Jordi Alba e manda sozinho para o fundo do gol.

Para o 2º tempo, seria preciso uma estratégia de ouro por parte de Koeman e Marcelino.A única mudança inicial foi de Mingueza no lugar de Dest.

O Barça levou um susto aos 56 quando o Bilbao fez o gol da virada, mas por conta do VAR, o gol da virada foi anulado graças a um milimétrico impedimento: Uma bela falta cobrada no 2º pau e Raúl García apareceu na pequena área para mandar de cabeça para o fundo do gol.

Com uma volta ao jogo equilibrado do 1º tempo, tudo levava a crer que o jogo iria para a prorrogação. Porém, aos 76 minutos, o Barça faz seu segundo gol. Dembélé toca para Jordi Alba, que pega a bola e cruza na área pequena para Griezmann desviar para o fundo do gol.

Um doblete do francês para fazer a equipe de Marcelino entrar em desespero ao ver suas chances de levantarem a taça irem por água abaixo.

Porém, com o jogo tão intenso, era impossível comemorar antes do apito final. E isso porque o Bilbao empatou outra vez aos 89 minutos de jogo. E de falta como o gol anulado: Muinain cobrou falta e Villalibre apareceu na pequena área para desviar com o pé para o fundo do gol.

E não teve outra saída a não ser ir para a prorrogação. E foi aí que o Barça sofreu, graças a um golaço de Williams: chegou na área, limpou e chutou colocado uma bola colocada que acerta em cheio o ângulo de Ter Stegen. Um golaço para jogar um balde de água fria no sonho culé.

Depois de certa pressão culé e um Athletic gastando o tempo, quase o time de Marcelino conseguiu fazer mais um gol. Em falta cobrada na pequena área do Barça, Griezmann afastou uma bola que quase entra no gol azulgrana, já que Dani García furou a bola sem marcação.

Na 2ª metade, Trincão entrou para ir para o tudo ou nada em busca de levar a disputa para os pênaltis. No Bilbao, Marcelino tirou Williams e decidiu reforçar sua zaga.

O jogo foi bastante lento por parte do Bilbao, que quis ganhar tempo. O Barça procurou jogo e acabou perdendo a paciência: Messi acabou sendo expulso por agredir Villalibre fora do lance.

Com o apito final, o Athletic Bilbao vence de virada e se torna o campeão da Supercopa da Espanha.