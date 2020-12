Diego, essa é para você

Internacional e Boca Juniors se enfrentaram nessa quarta-feira pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo deveria ter acontecido na semana passada, mas devido ao falecimento de Maradona, a Conmebol resolveu adiar o encontro.

O jogo começou com muita chuva no Beira-Rio, o que deixou o campo bastante pesado e dificultou um pouco a qualidade da partida, mesmo com a boa drenagem do estádio.

O Inter começou melhor, tomando a iniciativa da partida nos minutos iniciais. Lindoso e Galhardo levaram perigo ao gol defendido por Andrada.

Mas a partid dos trinta minutos, o Boca começou a gostar do jogo e por muito pouco não abriu o placar na arracanda de Villa e nas duas cabeçadas de Izquierdoz.

Já no segundo tempo, o Inter voltou bem, criou uma boa chance com Heitor e viu Lindoso perder um gol incrível. Uendel cruzou para Lindoso, que livre na pequena área desviou de cabeça, mas mandou para fora.

O Inter não fez e aos 63' sofreu. Salvio aproveitou o erro de Zé Gabriel e rolou para Tevez, girar e bater sem chances para Lomba. Na comemoração o atacante hemenageou Diego Armando Maradona.

O colorado sentiu o gol sofrido, o time recuou demais e viu o Boca controlar a partida. No entanto, ainda houveram duas boas oportundiades do time brasileiro chegar ao empate quando Leandro Fernández cobrou uma falta com maestria, mas a bola explodiu na trave e quando Patrick chegou batendo dentro da área, mas mandou para fora.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (9) em Bueno Aires, na Argentina, para decidir quem fica com a vaga nas quartas de final da competição.