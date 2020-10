Inter perde, mas está nas oitavas de final

O Internacional entrou em campo lutando pela liderança do Grupo E. Algo que disputou ferrenhamente com o Grêmio.

Quando a equipe visitante ficava com a bola, D' Alessandro rodava bastante e dava grande mobilidade. Sem a bola, o jogador ficava como segundo atacante e Pottker ia para direita e, com isso, o Inter conseguiu ser bastante superior no primeiro tempo.

A equipe da casa assustou aos 17 minutos, quando Pinares soltou uma bomba no travessão após receber em rápida cobrança. A bola passou pelo goleiro e carimbou o travessão em chute cruzado de dentro da área

Os de Coudet ficaram bastante no campo ofensivo tentando furar o bloqueio, até que conseguiram fazer o gol depois de uma cobrança de escanteio. Pinares derrubou Musto em cobrança de escanteio no 1º pau e acabou fazendo pênalti.

E depois de apenas um minuto, o gol de empate saiu com um pouquinho de sorte: Em rápida saída, Zampedri caminhou alguns metros, chutou da entrada da área, a bola desviou em Cuesta, encobriu Lomba e foi para o fundo do gol.

Depois do gol de empate, o jogo foi ficando morno, foi afrouxando a marcação e dando espaço para a Católica sair chegando. A equipe perdeu a estrutura que tinha e acabou quase levando o gol da virada, como no lance aos 31': Puch fez uma meia-bicicleta dentro da área e bola ia quase no ângulo, mas o goleiro conseguiu chegar e fazer a defesa.

Outro ponto forte do primeiro da equipe visitante foi com a bola porada, onde Pinares cobrou bem e quase conseguiu balançar a rede, mas Lomba conseguiu garantir um fim de primeiro tempo com tudo igual no Chile.

O segundo tempo começou com uma Católica mais agressiva, mas logo o Inter se mostrou presente buscando o gol da vitória. A Católica trabalhou bastante pela ponta esquerda, com Puch oferecendo perigo em cruzamentos.

Edenílson e Marcos Guilherme entraram no segundo tempo para dar mais velocidade e aumentar a marcação no campo de defesa da Universidad e acabou dando resultado: Marcos tocou para Rodinei, que chutou uma bomba cruzada e o goleiro precisou fazer um milagre e defender em dois tempos.

O time da casa foi se soltando mais e jogando bolas venenosas na área, que Lomba acabava se encarregando de afastar todo e qualquer perigo.

Galhardo entrou em campo para fazer com que a bola saísse do meio-campo e oferecesse real perigo. Praxedes também entrou para dar um respiro maior.

Então, duas chances claras de gol. Uma para cada lado: Yuri roubou a bola, driblou o goleiro e chutou quase sem ângulo... e Huerta tirou a bola em cima da linha. Logo em seguida, Pinares furou o cruzamento em contra-ataque, a bola sobrou para Zampedri livra na pequena área. Ele não conseguiu dominar e Lomba ficou a bola.

E se o Católica foi ajudado pela sorte no 1º tempo, no 2º tempo aconteceu novamente: Zampedri recebeu cruzamento na área e fez gol de bicicleta após Moledo ter cortado e a bola sobrar para o jogador do time da casa. Gol do Universidad Católica.

Nos últimos minutos, o Inter tentou pressionar, mas nada conseguiu fazer para fazer o gol do empate. Com o resultado, o Internacional chega às oitavas de final, mas como vice-líder.