Juve vence Roma e se aproxima de Milan e Inter

O jogo começou bastante equilibrado, com a Juventus assustando já no começou, quando um belo escanteio da Juve foi afastado por Cristante. E, como resposta, o brasileiro Alex Sandro teve que brilhar para afastar um cruzamento rasteiro perigoso de Veretout.

As zagas dos dois times trabalharam bem para evitar perigosos lançamentos, mas o gol para abrir o placar não demorou para sair: aos 12 minutos, em uma bela jogada pela esquerda, Alex Sandro chegou em linha de fundo, tocou rasteiro para Morata. Ele ajeitou para a meia-lua e Cristiano Ronaldo chutou no cantinho. Um belo gol do luso.

As longas enfiadas em contra-ataque por parte da Juve foram a tônica contra uma Roma que arriscava de fora da área e levava bastante perigo com chutes potentes de Cristante.

Cristiano, em boa atuação, ainda colocou uma bola no travessão pouco tempo depois: CR7 recebeu um lindo cruzamento na área, dominou e chutou cruzado... a bola desviou em Kumbulla e carimbou o travessão.

Spinazzola foi de longe o jogador mais acionado pela esquerda, onde ele ia até a linha de fundo e descolava escanteio atrás de escanteio, mas todos sem sucesso.

A equipe visitante teve maior posse de bola, mas não conseguia chegar com perigo. Antes do fim do 1º tempo, novamente o português teve uma bela chance de fazer o seu doblete ao receber nas costas da zaga e chutar de 1ª uma bomba que Pau López espalmou e garantiu um 1º tempo com apenas um gol no placar.

Para a segunda metade, a Juve começou pressionando bastante e cavando faltas para desestruturar o time visitante.

No minuto 58, houve uma chegada perigosa da Roma em chute travado na intermediária. A bola ia sobrando para Mayoral chutar na cara do gol, mas Bonucci conseguiu o desarme na hora certa.

O goleiro da Juventus não teve tanto trabalho, mas acabou brilhando em momentos cruciais: a equipe chegou em contra-ataque e Pérez recebeu na intermediária uma bola que ele pega de 1ª e Szczesny vai no canto para pegar.

Logo depois, a Juventus acabou ampliando o placar com uma ajudinha rival: Kulusevski chegou na linha de fundo, cruzou rasteiro e Ibánez afastou para o próprio gol antes da bola chegar em CR7.

O jogo se voltou para uma busca incessante da Roma para diminuir a diferença, mas o maior nível técnico da equipe de Pirlo fez com que não fosse possível até o juiz soar o apito final e fazer com que a Juve chegasse aos 42 pontos e se aproximasse de Milan e Inter de Milão.