Já que é pra tomBayern, tombei

O Bayern entrou em campo vindo de um empate contra o Arminia Bielefeld e uma derrota contra o Eintracht de Frankfurt.

Um retrospecto nada positivo, mas as equipes costumam se transformar quando deixam de lado o torneio nacional e entra na Liga dos Campeões.

E ainda mais quando os alemães encontraram uma Lazio nada agressiva e totalmente neutralizada em campo.

Desde o começo do jogo, o domínio do alemão foi claro e a Lazio apostava nos contra-ataques, que vieram com um show de passes errados ou uma falta de pontaria que facilitaram o trabalho do Bayern.

Logo nos primeiros minutos, o zagueiro Süle, jogando pela direita, se livrou de dois, chegou na área em linha de fundo e tocou no meio, mas Milinkovic afastou para escanteio.

Uma clara prévia da defesa fraca do clube italiano, que viu o placar ser aberto apenas dois minutos depois: Musacchio errou o passe na sua área e acabou dando um passo rasteiro para Lewandowski, que se livrou do goleiro e fez o 1º gol do jogo.

Em lugar de buscar logo o gol do empate para amenizar as coisas para o jogo de volta, a Lazio se fechou ainda mais e não sabia como aguentar toda a pressão.

Pouco tempo depois, Lewandowski chegou avançando até a linha de fundo, tocou no meio para Sané, que desviou de letra, mas sem força e a bola não entrou. Logo em seguida veio a resposta italiana, mas o impedimento anulou a jogada: Patric pegou sobra de bola na cara do gol após Savic ser desarmado na área, chutou pro gol e errou, quando o bandeirinha havia apontado a irregularidade do lance.

A equipe alemã pressionou ainda mais e, aos 23 minutos, o segundo gol aconteceu. E novamente graças a um erro da Lazio: Musiala recebeu de Goretzka depois de Davies ter aproveitado um erro de passe na meia-lua e chutou uma bola rasteira no cantinho. Sem chances para Reina.

Sendo punidos pelos erros, Pepe Reina afastou mal com os pés e deixou a bola nos pés de Süle, que tocou na frente para Coman. Ele foi travado e a bola sobrou para Lewa chutar, mas o goleiro defendeu com os pés.

Na sequência, a Lazio apareceu. Mas Boateng também. Uma longa enfiada para Immobile, que ficou sozinho na cara do gol, entrou na área e tocou no meio, mas Boateng apareceu para o corte.

Apenas alguns minutos depois, veio mais um golpe forte. Mais um gol do Bayern: Coman aproveitou erro de passe da Lazio no meio-campo, disparou, entrou na área, se livrou de Acerbi e chutou cruzado. Reina pegou e a sobra acabou nos pés de Sané para empurrar para o fundo do gol.

E o 1º tempo chegou ao fim com um sabor mais do que amargo para uma equipe italiana que não sabia o que fazer para mudar essa situação.

Para deixar a situação ainda mais dramática, a Lazio tomou o seu quarto gol no 1º minuto do 2º tempo: Sané disparou em contra-ataque, chegou em linha de fundo, se livrou de Patric e tocou para o meio... Acerbi cortou e acabou fazendo gol contra.

E se a Lazio balançou a rede, dessa vez foi a vez de balançar novamente. E agora para o lado certo. Apenas dois minutos depois, Correa recebeu na entrada da área e chutou no canto do gol de Neuer. Fácil assim, nem pareceu gol da Lazio.

E parece que o camisa 11 havia despertado, porque logo depois ele recebeu na entrada da área e chutou colocado no canto, mas o goleiro alemão voou no canto e fez uma bela defesa.

Depois de um momento com o jogo mais concentrado no meio-campo, mas ainda com claro domínio alemão, Immobile tentava deixar seu gol chutando boas bolas da intermediária, mas sem tanto perigo para Neuer.

Aos 78 minutos, quase a Lazio sofre mais um gol por conta de mais um erro. Pepe Reina afastou com os pés, Hoedt desviou errado e jogou direto para Lewandowski na cara do gol. Ele girou, chutou, mas a bola saiu fraca para a defesa do goleiro.

Nos minutos restantes, o Bayern resolveu valorizar a posse de bola e tocar no seu campo esperando o tempo passar. Era um gigante que havia cansado de bater. E uma Lazio que foi tombada em casa.