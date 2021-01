Leicester dorme como o novo líder da Premier League

O poderoso Leicester entrou em campo fazendo uma campanha mais consistente que seu adversário e disposto a dormir na liderança da Premier League. Lampard com muitos jogadores novos, mas mesmo assim ele veio com um XI agressivo e com um meio-campo bastante solto. Kovacic, Havertz e Mason Mount dariam a tônica da estratégia 'blue'.

O jogo começou já com uma superioridade evidente do Leicester, que soube pressionar. Tanto que abriu o placar aos 5 minutos de jogo: em sobra de escanteio, Ndidi pegou de 1ª da meia-lua uma bola cheia de efeito que bateu na trave e entrou no gol.

O Chelsea não conseguiu se achar na marcação da equipe da casa e a pressão só foi aumentando. Uma bola no travessão deixou o torcedor 'blue' com o coração na mão: Castagne chegou na intermediária e tocou para Maddison soltar uma bomba no travessão.

A equipe de Lampard só deu seu primeiro chute aos 19 minutos, mas com bastante perigo. James invadiu a área e chutou cruzado uma bomba que Schmeichel espalmou para escanteio.

As duas equipes começaram a alternar lances perigosos e que, por pouco, não alteravam o placar. Em bela jogada, Hudson-Odoi recebeu na intermediária de Pulisic, entrou na área e chutou cruzado... na rede pelo lado de fora!

Como resposta logo em seguida, Vardy recebeu sozinho na área no mano a mano, tentou tocar por cobertura e o goleiro conseguiu desviar com a ponta dos dedos.

Uma troca franca que acabaria com um dos lados atingidos. E os 'blues' levaram a pior, já que o Leicester fez seu segundo gol ainda na 1ª metade. Longo lançamento para Vardy, que deixou a bola passar e na área, onde apareceu Maddison para chutar de 1ª no canto do gol.

A equipe de Lampard, com dificuldades de criar, foi ao intervalo com a missão de operar um milagre para melhorar sua situação.

Leicester começou esse 2º tempo recuado e esperando contra-ataque, mas logo voltou a ser superior: Justin subiu sozinho na área e cabeceou para fora. Um vacilo gigante da equipe 'blue'.

Com um excelente trabalho de Fofana para desviar os cruzamentos de James, ficou difícil para o time de Lampard pensar em uma reação. A equipe da casa ainda teve um gol anulado em chute de Albrighton para colocar mais medo no time visitante.

Do lado do Chelsea, o goleiro Mendy foi crucial para fazer boas defesas e diminuir o prejuízo do confronto.

Nos minutos finais, os 'blues' tiveram um gol impedido que poderia dar alguma esperança, mas Timo Werner estava milimetricamente impedido ao desviar a bola para o fundo do gol em falta cobrada.

O jogo chegou ao fim com a primeira vitória de Brendan Rogers sobre o Chelsea e uma noite que termina com Leicester como o novo líder da Premier League.