Gabriel Menino dá o título de campeão da Copa do Brasil para o Palmeiras

A decisão começou com um Grêmio em desvantagem, já que o jogo de ida acabou com a vitória do Palmeiras por 1 a 0. O time de Renato Gaúcho sabia que o ritmo de seus jogadores deveria ser alto. E foi desde o começo. Logo nos primeiros minutos, em um cuzamento rasteiro a bola passou na cara do gol e por pouco Pepê não abriu o placar.

Logo em seguida, Diego Souza experimentou um chute, a bola desviou na zaga e o gremista pede pênalti, mas o jogo seguiu. Pressão do tricolor gaúcho contra um Palmeiras que não aparecia... até Rony chegar. Rony recebeu bola roubada no meio-campo, ele dispara e Paulo Miranda conseguiu impedir o 1º gol do jogo.

Depois disso, o Verdão acordou e o Grêmio não conseguiu segurar a equipe da casa nas transições e sofreu com isso. Tanto que teve um gol anulado do Palmeiras pouco tempo depois: Felipe Melo lançou para Rony, que tocou para trás em linha de fundo e Veiga estufou as redes. Porém, Rony foi flagrado em impedimento.

O Grêmio conseguiu se defender e até teve uma boa chance de abrir o placar depois: Maicon recebeu lindo toque na área, foi travado por Gómez na hora do chute e, na sobra, Diego Souza recebeu cruzamento e mandou de cabeça para a defesa de Weverton.

Daí até o final do 1º tempo, não teve mais Grêmio. E Paulo Victor precisou fazer uma bela defesa para garantir o 0 a 0 parcial: Viña ajeitou para trás de cabeça e Zé Rafael chutou colocado uma bola no canto que fez o goleiro se esticar para pegar.

Com isso, o 1º tempo chegou ao fim com um Palmeiras bastante superior, conseguindo neutralizar o ataque rival e criar oportunidades bastante boas.

Para a 2ª metade, o jogo voltou frenético, com Veiga chutando da intermediária e Thaciano respondendo com um cruzamento perigoso no 1º pau.

Com pouco tempo, o Palmeiras voltava a dominar e, com sete minutos, o Verdão finalmente abriu o placar: Veiga deu uma bela enfiada na área para Wesley em contra-ataque e o jovem joga de pé esquerdo no canto do gol de Paulo Victor.

A situação dos visitantes ficou ainte mais complicada e o técnico precisou fazer alterações: Pepê e Alisson saíram para as entradas de Ferreira e Guilherme.

Mesmo depois de ter feito gol, o Verdão continuou jogando como antes, bloqueando qualquer chance do Grêmio crescer e chegar ao empate.

O tricolor gaúcho apenas chegou com perigo com Jean Pyerre, que recebeu bola escorada na área e chutou de primeira, mas a bola acabou passando por cima do gol.

O time da casa jogava confortável contra um adversário que tentava estudar alguma forma de atacar, mas ficava apenas na tentativa.

E tudo ficou ainda pior quando o Palmeiras fez o segundo gol e sacramentou o jogo: Em rápido contra-ataque, Rony lançou para Willian, que toca para Gabriel Menino entrar na área, driblar e chutar cruzado uma bola que passou embaixo das pernas de Paulo Victor.

A equipe gaúcha não conseguiu fazer seu gol de honra em um Palmeiras que jogou em alta sintonia e conquistou mais um título no fim da temporada 2020.