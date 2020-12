Nessa noite, o Real Madrid dorme como líder da LaLiga

O Real Madrid entrou em campo com um XI bastante seguro por parte de Zidane, que decidiu não dar chance ao azar. A busca pela liderança da LaLiga vem embalada por uma semana de ouro, onde houve a vitória contra o Sevilla, a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões após vencer o 'Gladbach e a vitória no dérbi de Madri contra o Atlético por 2 a 0.

O Athletic Bilbao entrou em campo como o 13º colocado e precisando de uma vitória após três jogos sem conhecer a vitória.

A equipe visitante começou pressionando desde o começo e assustando a equipe merengue. Prova disso é que o clube merengue perdeu a bola já nos segundos iniciais perto de sua área. Por sorte, Carvajal conseguiu desarmar Williams.

A equipe de Zidane estava com dificuldades visíveis para sair jogando, mas um fato acabou ajudando a reverter a situação: o Athletic Bilbao ficou com um jogador a menos aos 13 minutos de jogo. Raúl García deu uma entrada dura em Kroos e o juiz não hesitou em mostrar seu segundo cartão amarelo. Anteriormente, o jogador havia dado outra entrada dura no mesmo jogador.

Tal motivação para a segunda entrada talvez venha vindo de um possível pênalti para o time visitante na jogada anterior que o árbitro acabou não marcando.

Com vantagem numérica, o Real Madrid começou a mandar no jogo, com bons chutes da intermediária e Benzema recebendo bolas perigosas em linha de fundo, mas a equipe da casa não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e o time de Bilbao voltou a oferecer perigo como se tivesse onze em campo. Carvajal precisou trabalhar duro para afastar as bolas que chegavam facilmente na hora em contra-ataques.

E nos segundos finais dos acréscimos do 1º tempo, veio o gol da insistência: em ataque do Real Madrid, Vinicius Jr chegou na área, tocou atrás e Kroos soltou uma bomba da intermediária no cantinho.

Foi o primeiro gol do alemão nessa temporada da LaLiga. Logo depois o juiz apitou o fim do 1º tempo e os jogadores visitantes pressionaram o árbitro cobrando pelo pênalti não marcado.

A segunda metade começou sem modificações e com um jogo morno, demorando cinco minutos para começar a ter chances perigosas: Williams recebeu em contra-ataque e tocou na marca do pênalti para De Marcos... mas o goleiro belga se antecipou para fazer a defesa.

Logo em seguida, veio o gol dos visitantes: De Marcos chegou na área, tocou para Capa, ele chutou e o goleiro belga defendeu. Porém, o próprio Capa pegou a bola espalmada por Courtois e jogou para o fundo do gol!

E no lance seguinte, o Real teve um gol impedido: Vini Jr recebeu à frente na área de Benzema, fez o gol ao tocar na saída do goleiro, mas o brasileiro estava impedido.

Apresentando um jogo lento e pouco criativo, a equipe de Zidane não conseguia crescer como se esperava de um time atual campeão da LaLiga e que, por cima, estava com um jogador a mais em campo.

E se o gol do Real não saiu de um ataque fulminante, saiu de jogada ensaiada: em cobrança curta de escanteio, a bola ficou para Carvajal cruzar na marca do pênalti e Benzema mandar de cabeça para o fundo do gol.

Nos minutos restantes, o time visitante pressionou bastante e fez o Real Madrid hesitar se conseguiria ganhar os três pontos.

Courtois precisou brilhar mais uma vez e fazer um verdadeiro milagre quando Vesga recebeu um abola na cara do gol, chutou cruzado e, no puro reflexo, o gol foi salvo.

As esperanças do time visitante terminaram quando Benzema sacramentou a noite com seu segundo gol já nos acréscimos: Modric achou KB9 na entrada da área, que dominou sem problemas e chutou cruzado no canto. Sem chances para Unai Simón.

Com o resultado, o Real Madrid empata com Real Sociedad e Atlético de Madrid em 1º lugar na classificação da LaLiga.