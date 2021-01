Real Madrid perde de virada e se afasta ainda mais do Atlético

O Real Madrid veio sem Zidane, ainda com COVID-19, com Bettoni à frente de um clube que não pôde contar com Sergio Ramos, nem com Dani Carvajal e nem com Lucas Vázquez.

O jogo começou bastante acelerado, com boas chances para os dois lados. Primeiro, Hazard disparou em contra-ataque, chegou na intermediária e tocou no lado para Benzema. O francês tocou em cima do goleiro e descolou escanteio.

Logo depois, Sergio León recebeu uma bela enfiada e ficou na cara do gol, porém foi derrubado por Éder Militão. O brasileiro disparou na direção do jogador, derrubou-o e levou um cartão amarelo. Porém, o árbitro revisou o lance no VAR e decidiu expulsar o jogador. Oito minutos de jogo e o Real Madrid estava com um a menos.

Tudo levava a crer que o Real sofreria, mas uma linha de marcação tão alta do Levante acabou sendo um presente para o clube merengue: Asensio pegou sobra de bola em escanteio cobrado pelo Levante, disparou e ficou no mano a mano. Ao entrar na área, chutou na saída do goleiro e abriu o placar.

A equipe visitante aproveitou para pressionar e contou com um Courtois que brilhou no gol, como já é de costume para o belga. Roger chutou uma bomba, o goleiro espalmou, a bola voltou para o jogador e ele soltou outra bomba defendida pelo goleiro.

Asensio quase marcou seu doblete depois de mais uma ajuda da alta marcação do Levante. Ele recebeu na cara do gol, girou e chutou, mas por sorte o chute saiu mascado e o goleiro pegou sem problemas.

E pouco tempo depois, a equipe rival chegou ao gol de empate com um golaço. Morales recebeu cruzamento de Miramón na área, pegou de primeira e soltou uma bela bomba no ângulo para empatar com um golaço.

Os dois times não recuaram e buscaram o gol do desempate a todo custo, mas o 1º tempo acabou mesmo com o empate no placar.

As duas equipes vieram para o 2º tempo sem alterações e com os dois lados pressionando. Asensio cruzou, a zaga afastou, mas Kroos desarmou Melero e a bola foi tocada para Benzema. Ele chutou cruzado, mas sem diração e a bola sai para lateral. Uma pressão tímida de um KB9 que nesse jogo não foi tão crucial.

E a chance do gol da virada chegou pouco tempo depois graças a uma jogada polêmica. Vinicius derrubou Clerc na entrada da área, o juiz a proncípio marcou falta, mas revisou o lance no VAR. Então, acabou marcando pênalti para o Levante. E para a cobrança, Roger foi para a bola, mas o goleiro belga estava em uma tarde inspirada. Courtois fez uma linda defesa em chute de Roger. O belga acertou o lado, estava caído e levantou a mão para afastar a bola. Tudo igual no placar.

Depois disso, o jogo entrou em um ritmo bastante lento com um Real atacando e um Levante aproveitando contra-ataques enquanto valorizava a posse de bola.

Sem nenhuma chance clara para nenhum dos lados, o gol da virada saiu de jogada ensaiada. Em escanteio, um toque curto para Bardhi cruzar rasteiro na área, onde Roger pegou e chutou no cantinho do gol. Um belo gol da virada. Uma redenção depois do pênalti perdido.

O jogo chegou ao fim com um Real Madrid que perdeu de virada e vê a liderança da LaLiga se afastando ainda mais.