Barça está na final da Supercopa após decisão nos pênaltis

O Barcelona encarou a Real Sociedad no Estadio Nuevo Arcángel, em Córdoba, e não pôde contar com Leo Messi, que estava sentindo incômodos e acabou sem estar nem entre os reservas para essa semifinal.

A Real começou com uma pressão bastante alta e pressionou o Barça nos minutos iniciais, começando com uma bola de Gorosabel cruzada para Isak na entrada da pequena área.

Apesar disso, as duas equipes começaram se respeitando bastante e o jogo adquiriu um caráter mais arrastado do esperado quando dois gigantes do futebol espanhol se enfrentam.

O time mandante chegou com facilidade ao chute a gol e a resposta por parte dos de Koeman precisou vir com chutes de fora da área, como na tentativa de Busquets que passou perto do gol. Ou também com cruzamentos de Dembélé e Mingueza, que acabavam em finalizações que passavam perto, mas não alteravam o placar.

A melhor chance do jogo acabou chegando com a Real, levando a acreditar que o placar seria aberto pela equipe 'txuri-urdin': Isak recebeu uma bela enfiada, fica na cara do gol e tenta tocar na saída de Ter Stegen, mas o goleiro brilhou e evita o 1 a 0

E foi justamente com bola cruzada que o gol do Barça acabou saindo. Griezmann fez um belo cruzamento em linha de fundo e De Jong subiu sozinho na pequena área para cabecear para o fundo do gol.

O primeiro chegou ao fim sem acréscimos e com um Barcelona com um pé na final da Supercopa da Espanha.

Já para a segunda metade, um presente de De Jong fez com que a Real Sociedad chegasse ao gol de empate. O jogador interceptou com o cotovelo um cruzamento dentro da área e a jogada foi analisada pelo VAR. Para a cobrança da penalidade máxima, Oyarzabal foi para a bola e fez bonito: bola para o lado, goleiro para o outro.

Depois do gol do empate, a Real Sociedad ficou um pouco apagada e abriu espaço para o Barça chegar com perigo. Primeiro, Busquets pegou sobra da falta e cruzou do outro lado para Griezmann encher o pé em um voleio que passou raspando no gol de Remiro.

Pouco tempo depois, Dembélé recebeu na entrada da área, chegou na frente e chutou rasteiro. A bola tirou tinta da trave.

Porém, com um ritmo cada vez mais lento, o jogo foi ao fim do tempo normal com um empate e o jogo foi levado para a prorrogação.

Para a volta ao jogo, Koeman apostou em Riqui Puig e Pjanic no lugar de Busquest e Pedri. Já Imanol substituiu Gorosabel e Isak por Zaldua e Willian José.

Precisamente Zaldua quase fez o gol da classificação com três minutos de acréscimos ao soltar uma bomba no ângulo da intermediária, mas Ter Stegen voou para conseguir a defesa.

Nessa primeira metade, não houve mais jogadas de perigo e o 1º tempo chegou ao fim sem novidades no placar.

Nesse 2º tempo, um nome foi o principal: Januzaj. Primeiro, o jogador disparou em jogada individual, chegou na área e chutou cruzado uma bola que tirou tinta da trave. Logo depois, quase saiu o gol da classificação. Januzaj cobrou uma falta impressionante que carimbou a trave esquerda de Ter Stegen.

Mas a disputa ficou mesmo para ser decidida nos pênaltis.

E depois de um começou surpreendente com duas defesas incríveis de Ter Stegen e uma bola na trave de De Jong, o Barcelona venceu a disputa de pênaltis e se classificou para a final da Supercopa da Espanha.