Villarreal e Real Madrid empatam em jogo de alto nível

O time da casa chegou com um desfalque de última hora: Paco Alcácer, em função da sobrecarga muscular na perna esquerda. Bacca acabou sendo seu substituto, a única novidade no time da casa.

Porém, os desfalques estavam mesmo do outro lado do campo: Odriozola, Sergio Ramos, Militão, Casemiro, Fede Valverde, Luka Jovic e Karim Benzema foram os desfalques, obrigado Zidane a escalar um XI atípico:

Mas há desfalques que vem para o bem, já que o Real Madrid abriu o placar com 1min30s de jogo: Carvajal cruzou buscando Vázquez, mas a zaga desviou e sobrou para Mariano mandar de peixinho para o fundo do gol. O bandeirinha chegou a levantar a bandeira quando Carvajal recebeu a bola, mas o juiz mandou seguir. O gol aconteceu e os jogadores reclamaram com o árbitro, que confirmou o gol.

Villarreal pressionou a equipe visitante com cruzamentos precisos de Pedraza buscando Parejo, que subia sozinho para cabecear e acaba jogando para fora. Uma visível falta de concentração do Real Madrid na zaga.

A equipe de Zidane teve dificuldade de vencer a sólida defesa montada por Unai Emery, mas quase fez o segundo gol. Porém, o impedimento tirou toda a alegria merengue, como quando Mariano fez uma bela jogada afastando a bola em falta cobrada na área, disparou em contra-atque e tocou para Vázquez na intermediária, ele recebeu de volta na área, chutou na trave, mas estava um pouco impedido.

Um primeiro tempo cheio de pressão de um atípico Real Madrid que mostrou que os desfalques não diminuem o valor dos reservas.

O 2º tempo começou sem substituições e com as duas equipes buscando gol. Logo nos primeiros minutos, Pedraza cruzou no 2º pau, a bola desvia em Carvajal e por pouco o Villarreal não desvia para o gol. Nacho conseguiu afastar a bola.

O alto nível em ambos os lados fez com que as chances de gol viessem apenas quando a equipe rival cometesse erros. Assim foi no gol do Real Madrid e assim foi que o Villarreal quase empatou o jogo. Em erro de saída de bola com Kroos, Moreno recebeu a bola enfiada na área, chutou cruzado e a bola saiu por linha de fundo tirando tinta da trave.

Outra chance de empate surgiu de bola parada e com mais um erro: Courtois sai errado em cobrança de falta, a bola sobra para Iborra, que solta uma bomba e Mendy acaba interceptando.

Até mesmo o pênalti cometido foi por conta de erro. Dessa vez de Courtois: o belga errou ao sair antes do tempo e acabou derrubando Chukwueze na área. Gerard Moreno cobrou no cantinho. Courtois, acertou o lado, mas a qualidade do camisa 7 falou mais alto.

A equipe de Emery não diminuiu o ritmo e buscou o gol da virada: o Villarreal roubou a bola na área do Real, Gerard Moreno recebeu sem marcação na meia-lua e Varane apareceu na hora do chute para desviar para escanteio.

Porém, tudo acabou em empate em um jogo de altíssimo nível, mesmo com todos os desfalques.