Crouch pede ao Tottenham que aposte forte por Bale

A figura de Gareth Bale gera uma grande controvérsia no Tottenham Hotspur. Apesar da melhora do galês, é verdade que o atacante gera amor e ódio em Londres e a sua permanência está no ar.

O ex-jogador Peter Crouch resolveu comentar a situação de Bale e se mostrou favorável a continuidade do camisa '11' na equipe comandada por José Mourinho.

"Há muito o que discutir com Gareth Bale, mas ele deveria continuar nos 'Spurs' no verão. Vai sair muito caro ao Tottenham mantê-lo. No entanto, está voltando a sua boa forma e demonstrando o bom jogador que ele é", disse o Crouch em declarações a uma famosa casa de apostas britânica.

Até aqui na temporada, Bale marcou dez gols e deu três assistências. Porém, o galês só esteve disponível em 25 jogos, com apenas 1.250 minutos em campo.