As maiores goleadas em clássicos no Brasileirão

Os estaduais nem terminaram, mas é impossível não pensar no Campeonato Brasileiro – que por causa da pandemia do novo coronavírus pode terminar até mesmo em 2021.

Afinal de contas, é na Série A que os times mais fortes do país se encontram. Ao longo de 38 rodadas, equipes se digladiam em busca dos sagrados “três pontos”, mas evidente que existem partidas com um tempero de rivalidade maior, que tradicionalmente são os clássicos... estaduais!

Confira, abaixo, as maiores goleadas dos clássicos estaduais na história do Campeonato Brasileiro – considerando jogos em que o vencedor fez um mínimo de quatro gols e sofreu no máximo um.

Corinthians 7x1 Santos | 2005

No ano em que seria campeão, os corintianos ainda ganharam um presente tão grande quanto a decepção santista. Com show de Tévez (autor de três gols), o Timão bateu o Peixe por 7 a 1 na 37ª rodada.

Botafogo 6x0 Flamengo | 1972

A maior goleada do Glorioso no Brasileirão é justamente a derrota mais elástica de seu rival no certame. Em 1972, com um time cheio de craques – como Jairzinho, autor de três tentos, um deles de calcanhar – o Bota amassou o Flamengo no Maracanã.

Cruzeiro 6x1 Atlético-MG | 2011

Já livre da luta contra o rebaixamento na última rodada, o Galo enfrentou o arquirrival sonhando em ser o carrasco que decretaria o rebaixamento da Raposa. Mas o roteiro foi absolutamente o oposto, naquela tarde de 4 de dezembro: vestido de branco, o time azul aplicou a maior goleada do clássico mineiro em Brasileirões: 6 a 1 e permanência assegurada para a elite em 2012.

Flamengo 6x1 Botafogo | 1985

Em Campeonatos Brasileiros, a vitória mais elástica do Flamengo sobre o Botafogo aconteceu na primeira fase do Brasileirão de 1985.

Corinthians 6x1 São Paulo | 2015

Mesmo atuando com os reservas, o campeão brasileiro bateu o São Paulo na 36ª rodada – aplicando também o placar mais elástico de todo o confronto.

Corinthians 5x0 São Paulo | 2011

Também em ano de título nacional, os alvinegros aproveitaram a boa fase para golearem os tricolores.

Grêmio 5x0 Inter | 2015

O Gre-Nal 407 ficará para sempre na memória dos gremistas. Em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão, o Tricolor emplacou a sua maior goleada sobre o rival em competições nacionais – e a segunda mais elástica no total, atrás apenas de um 6 a 0 em 1912.

Palmeiras 5x0 Santos | 1997



A maior goleada do Clássico da Saudade em Campeonatos Brasileiros pertence ao lado alviverde.

Fluminense 0x5 Flamengo | 1989

Zico e Renato Gaúcho foram alguns dos maiores destaques da maior goleada que o Fla-Flu ofereceu a uma edição de Campeonato Brasileiro.

Santos 5x1 Palmeiras | 2006

Na Vila Belmiro, o Peixe construiu, em 2006, seu placar mais elástico sobre o Palmeiras em Brasileirões.

Corinthians 1x5 São Paulo | 2005

O São Paulo que seria campeão brasileiro de 2005 aplicou, logo na 5ª rodada, a sua maior goleada sobre o Alvinegro em jogos de Brasileirão.

Vasco 5x1 Flamengo | 2001

Foi com hat-trick de Romário que o Vasco conseguiu, em 2001, a sua vitória mais elástica sobre o Flamengo em Campeonatos Brasileiros.

Santos 0x4 Palmeiras | 2004

O Clássico da Saudade válido pela 7ª rodada do certame teve destaque para Vagner Love e goleada alviverde.

Palmeiras 0x4 Santos | 1974

Pelé conseguiu deixar sua marca na goleada válida pelo Brasileirão de 1974 – seu último ano oficial pelo Santos.

São Paulo 0x4 Santos | 2006

O San-São com maior goleada em Brasileirões aconteceu em 2006, com o Peixe levando a melhor.

Flamengo 4x0 Vasco | 2000

Um Rubro-Negro recheado de estrelas bateu o Cruz-Maltino na primeira fase da Copa João Havelange – que seria conquistada posteriormente pelo Vasco. Foi a maior goleada do Fla sobre o rival em Brasileirões.

Palmeiras 4x0 São Paulo | 1992 e 2015

O lado Alviverde comemorou duas vezes a sua maior goleada sobre o São Paulo em Campeonatos Brasileiros.

Vasco 4x0 Botafogo | 2004

Valdir Bigode e Petkovic, duas vezes cada, fizeram os gols na maior goleada do Gigante da Colina sobre o rival alvinegro em Brasileirões.

Botafogo 4x0 Vasco | 2007 e 2011

O Glorioso construiu sua primeira vitória de goleada em Brasileirões sobre o Vasco em 2007, com grande atuação de Dodô, e quatro anos depois repetiu a dose no time cujo grande protagonista era o uruguaio Loco Abreu.

Botafogo 4x0 Fluminense | 1973

A única goleada do Clássico Vovô em Brasileirões é do lado alvinegro sobre o Tricolor.