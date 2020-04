Régis será a primeira contratação para Enderson Moreira no Cruzeiro. O meia, do Bahia, tem a transferência acertada entre mineiros e baianos, segundo o 'Blog do PVC'.

A publicação aponta que o acordo foi concluído pelo gerente de futebol Ricardo Drubscky e deverá ser oficializado nos próximos dias.

Régis, de 27 anos, também teve passagens por clubes como São Paulo, Palmeiras e Corinthians.