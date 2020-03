Cruzeiro anuncia a contratação de Iván Angulo

Cruzeiro anunciou, na tarde desta segunda-feira, a contratação do colombiano Iván Angulo, atacante de 20 anos que estava no Palmeiras. O reforço chega por empréstimo até o fim desta temporada.

O atleta ficou fora da lista de inscritos pelo time paulista na Copa Libertadores, assim como o volante/lateral-direito Jean.

Em meio à reformulação do grupo para se adaptar à realidade inédita da Série B, o Cruzeiro viu os dois como bons alvos para tentar reforçar a equipe.

O brasileiro já havia sido anunciado oficialmente pela Raposa. Assim como a imprensa local adiantava, o atacante assinou neste começo de semana.

Destaque nas seleções de base de seu país, Angulo disputou o Sul-Americano e o Mundial sub-20, ambos realizados em 2019.

Pelo Palmeiras, o atacante atuou entre os jovens do Verdão em 2019 e somou sete gols em 21 jogos disputados no Campeonato Brasileiro e na conquista da Copa do Brasil Sub-20.