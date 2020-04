Cruzeiro é cobrado por dívida de R$ 38 milhões, diz site

O Cruzeiro vive mais uma dificuldade em meio à crise econômica geral e seus problemas internos, cenário negativo que está intensificado pelo rebaixamento.

O problema vem do Egito e envolve Rodriguinho, que foi contratado no início de 2019 junto ao Pyramids, do Egito. Segundo o site 'GloboEsporte.com', a diretoria mineira foi cobrada pelo clube africano, que ameaçou levar o caso à FIFA se o pagamento da compra não for efetuado.

A publicação aponta que o Cruzeiro já devia aproximadamente 7 milhões de dólares antes da ida do jogador ao Bahia. Agora, com a desvalorização do real, seria de R$ 38 milhões.

Saulo Fróes, presidente do conselho gestor do Cruzeiro, admitiu ao 'GE' a possibilidade de o caso parar na FIFA: "Sim (já acionou), mas eu não sei como está em detalhes. Nós não temos condições de pagar, e a tendência é essa mesmo, de que todo mundo vá para a Fifa. Mas demora, isso arrasta. Quando tiver condição, dá para negociar e, às vezes, até evita a dívida. Não sei se foi aberto, mas estavam para entrar lá".