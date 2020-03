Cruzeiro esclarece: Adilson Batista fica

O Cruzeiro veio a público confirmar que não vai trocar de técnico. O clube prestou esse esclarecimento após diversos veículos da imprensa divulgarem a demissão de Adilson Batista.

Em quatro horas, o treinador passou de desempregado a mantido. O motivo foi a indecisão interna no decorrer desta quinta-feira.

A diretoria estava reunida para definir os rumos do clube após a derrota em casa por 2 a 0 contra o CRB pela Copa do Brasil. Enquanto isso, fontes diziam a jornalistas sobre o desligamento, fazendo essa informação circular.

No entanto, nunca houve uma demissão oficial por parte do clube, que se manifestou para esclarecer o caso por meio do interlocutor do Núcleo Dirigente Transitório com o Departamento de Futebol do Cruzeiro, Carlos Ferreira.

“Gostaria de destacar que o Adilson Batista é um homem trabalhador e dono de um grande caráter. É um homem íntegro e que merece todas as nossas considerações. Nós do Conselho Gestor, desde as primeiras horas do dia, nos reunimos e analisamos diversas questões que estamos enfrentando. E chegamos à conclusão pela permanência do Adilson", iniciou.

Ferreira reconheceu as rejeições ao trabalho do técnico, mas também as dificuldades enfrentadas: "Essa permanência se deu pelas dificuldades encontradas por ele para o desenvolvimento do seu trabalho. Infelizmente, resultado é o que move a permanência ou não de um treinador no Brasil. Nós sabemos que existem rejeições ao trabalho do Adilson, as quais respeitamos, mas nós, que acompanhamos o dia a dia, vemos todo o trabalho desempenhado e ele é merecedor do nosso apoio”.