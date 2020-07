Após um total de 11 partidas na fase de classificação, o Campeonato Mineiro de 2020 já conhece os seus semifinalistas. Atual bicampeão, o Cruzeiro não conseguiu se classificar para o mata-mata pela primeira vez desde a mais recente mudança de formato do estadual – com semifinais no lugar da antiga segunda fase – e segue em depressão na esteira do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro em 2019.