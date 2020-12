Cruzeiro mais próximo do acesso do que do rebaixamento na Série B

O Cruzeiro está evoluindo. Não é opinião, é fato. Nos 12 jogos em que Felipão esteve no comando da equipe, a Raposa tem sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Os pontos tiraram o time do Z-4 e deixaram a torcida mais aliviada, mas a pergunta ainda fica: será que os mineiros serão capazes de arrancar no segundo turno e voltar para a Série A do Brasileirão?

Seria uma arrancada histórica, sem margem para erros. Em 2019, o América-MG vivia situação parecida, brigando contra o rebaixamento, e fez a melhor campanha do segundo turno, se colocando na briga para voltar à Série A. Mesmo assim, não conseguiu o acesso, após tropeçar na última rodada.

Na 11ª colocação, o Cruzeiro, neste momento, está a seis pontos do CSA, quarto colocado da competição. Assim, com 10 rodadas faltando, o time precisaria tirar essa diferença para para voltar à elite.

Para deixar claro a situação de momento, a 'Goal' traz pra você um guia explicando as chances do Cruzeiro subir de divisão, ou da tragédia acontecer e a equipe for rebaixada. Confira!

Quais são as chances do Cruzeiro subir para a Série A do Brasileirão?

Neste momento, segundo o estudo realizado pelo departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, o Cruzeiro tem 10,8% de chances de subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O clube mineiro tem 38 pontos, enquanto o 4º colocado, o CSA, tem 45 . Assim, seria preciso uma arrancada sem precedentes para que o clube Celeste volte a Série A.

Quais são as chances do Cruzeiro cair para a Série C do Brasileirão?

Por outro lado, as chances do Cruzeiro ser rebaixado e ter que jogar a terceira divisão também não são tão grandes como já foram : segundo o estudo da UFMG, a Raposa tem 0,22% de chances de cair.

Atualmente, antes do encerramento da 28ª rodada, o clube mineiro tem uma vantagem de dez pontos para o primeiro time no Z-4, o Figueirense, que tem 28 pontos na tabela.

O aproveitamento com Felipão é suficiente para o Cruzeiro subir?

Alguns cruzeirenses já afirmam que se o time estivesse com Felipão desde o início da competição, estaria brigando nas alturas, para talvez, voltar à Série A do Brasileirão. Assim, também fomos checar.

Desde a chegada do treinador, o Cruzeiro conquistou 70% de aproveitamento . Esse é exatamente o mesmo número da Chapecoense, líder da competição. Em 38 rodadas, esses números renderiam aos mineiros 76 pontos. A título de comparação, no ano passado, o grande campeão da Série B foi o Red Bull Bragantino, com 75 pontos somados.

Se o aproveitamento continuar o mesmo durante todo o campeonato, o Cruzeiro conquistaria mais 19 pontos até o final da competição. Juntando com os 38 que o time possui atualmente, iria para 57. No ano passado, o último classificado foi o Atlético-GO, com 62 pontos conquistados.