Os memes após nova derrota derrota do Cruzeiro na Série B

A vida do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro não está nada fácil… Nesta sexta-feira (25), a Raposa perdeu mais uma partida, em casa, e está se complicando cada vez mais na tabela de classificação. E a alegria é toda das rivais.

Mesmo começando a competição com seis pontos a menos devido a uma punição da Fifa, o Cruzeiro teve uma boa sequência no início da Série B e animou até o mais pessimista dos torcedores, com uma possível volta à elite. Mas tudo começou a desandar. Na 11ª rodada, mais uma derrota, desta vez para o Avaí, que também não vive um bom momento e vinha de uma goleada para o Sampaio Corrêa dentro de casa.

A Raposa está amargurando a 15ª colocação na tabela - podendo até terminar a rodada na zona de rebaixamento e só não na lanterna por conta de alguns jogos adiados. São apenas oito pontos conquistados em onze jogos (com cinco derrotas, quatro vitórias e um empate) e já sob comando do segundo técnico durante o campeonato e terceiro no ano.

Conforme o time vai se complicando na tabela e vendo a possibilidade de voltar à Série A cada vez mais distante, os torcedores são pura reclamação e vão colocando a culpa até em alguns dos ídolos dos últimos anos, entre eles o goleiro Fábio, o zagueiro Léo e o volante Henrique - que fizeram parte da equipe rebaixada - e Marcelo Moreno, a badalada contratação da Raposa na temporada.

Mas se de um lado o inferno, os rivais estão aproveitando toda e qualquer oportunidade para zoar o Cruzeiro. Derrotas vexatórias, escândalo atrás de escândalo nos bastidores, vídeos desenterrados e até o centenário do clube são materiais para o zoação e para reabastecer a coleção de memes do mundo do futebol.

Após mais uma derrota, os rivais, claro, não perdoaram, e até alguns cruzeirenses, de saco cheio, entraram na zoação. Veja alguns dos melhores memes após o revés de 1 a 0 para o Avaí, dentro do Mineirão.