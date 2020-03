Cruzeiro tem acordo com zagueiro Ramon, ex-Vitória

O jogador deve estar na capital de Minas Gerais na próxima sexta-feira para realizar os testes médicos e assinar o contrato com o Cruzeiro.

Segundo 'Superesportes', o vínculo vai valer até o fim deste ano e terá uma opção de prolongar por mais um ano.

Ramon chegou a treinar nas instalações do clube no início do ano, mas as partes não haviam chegado a um acerto sobre o salário, fazendo o atleta mudar de planos.

O reforço que também pode atuar como volante, foi revelado pelo Bahia de Feira, defendeu o Vitória por cinco temporadas e tem também passagem pelo Maccabi Tel Aviv, de Israel.

O meia Jean e o zagueiro Marllon também estão perto de assinar com o Cruzeiro e devem se unir às demais novidades do elenco para este ano: o lateral-esquerdo João Lucas, o volante Filipe Machado, os meias Jonatha Robert e Everton Felipe, e os atacantes Roberson e Marcelo Moreno.