Cruzeiro tem dívida de R$ 20 milhões para pagar em maio

A dívida do Cruzeiro está em fase de execução e deverá ser quitada junto à FIFA entre 15 e 29 de maio. A informação é do 'Blog do PVC'.

A publicação afirma que o caso do zagueiro Luis Caicedo, comprado do Independiente Del Valle em 2017, é o mais caro e exige o pagamento de R$ 19 milhões, valor que aumentou devido à variação cambial.

A operação do volante Denílson, emprestado pelo Al Whada (Emirados Árabes) em 2016, tem US$ 850 mil dólares pendentes e a do atacante Willian Bigode, comprado do Zorya (Ucrânia) em 2012, 392 mil euros.

O blog afirma que a diretoria do clube avalia essa fase como a pior crise da história do Cruzeiro e pretende negociar o parcelamento em seis meses.

Recentemente, a Raposa também foi cobrada por dívida envolvendo Rodriguinho.