No último sábado, 19/09, o Crystal Palace visitou o Manchester United e fez bonito. A equipe visitante conseguiu sair com a vitória por 3 a 1 com doblete de Zaha e com gol de Townsend abrindo o placar aos 7 minutos. O United ainda descontou com Van de Beek.

No vídeo acima, você confere como foi essa vitória bastante importante para o Crystal nessa segunda rodada da Premier League.