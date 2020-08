O Crystal Palace acabou a Premier League 2019-20 em 14º lugar com 43 pontos, nove à frente do Bournemouth, primeiro entre os rebaixados. Após se manter na elite do futebol inglês, o time treinado por Roy Hodgson voltou aos trabalhos.

Confira o vídeo com o início da preparação do tradicional clube londrino fundado em 1905 para buscar um melhor desempenho na temporada 2020-21.