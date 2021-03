Cuadrado, um reforço garantido contra a Lazio

A Juventus sente a falta do futebol de Juan Cuadrado. A eficiência proporcionada pelo colombiano na ala direita é essencial no esquema de Andrea Pirlo, que reconheceu e quase comemorou o retorno do jogador à cena após a lesão.

"É certo que ele jogará contra a Lazio. Ele está totalmente recuperado. Precisamos dele com suas explosões, dribles e gols. Ele é de grande ajuda para nós", disse o treinador em coletiva de imprensa.

“A velocidade e a técnica dele são incríveis. Ele ajuda no ataque, mas também atrás, na zona defensiva. E sua capacidade de correr durante os 90 minutos são poucos que tem. Precisamos dele para a reta final da temporada”, afirmou Pirlo.

Cuadrado não participa dos planos da equipe 'bianconere' desde o duelo contra o Napoli peli campeonato italiano, quando se lesionou no meio do jogo. Sem ele, a Juve perdeu uma partida -Porto-, empatou outra -Hellas Verona- e ganhou duas -Crotone e Spezia-.

A importância do colombiano na Juve é indiscutível: ele já acumulou 11 assistências nesta temporada após ter disputado 25 partidas. Mais do que crucial em Turim.