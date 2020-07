'Cuatro': o Barça quer oferecer Griezmann e Coutinho por Neymar

Novo capítulo da novela Neymar-Barcelona. 'Deportes Cuatro' garante que a equipe catalã quer o brasileiro de volta e, por isso, oferecerá uma troca para dois jogadores.

A citada fonte garante que, por falta de liquidez nos cofres do Barcelona, ​​o conjunto 'culé' quer incluir Antoine Griezmann e Philippe Coutinho em uma troca por Neymar.

Justamente o PSG é uma das três equipes atentas à situação do francês. Griezmann não chegou com o pé direito em seu primeiro ano, principalmente após a contratação de Setién, e uma possível saída não é descartada.

O último desencontro de Griezmann com o Barcelona ocorreu na partida contra o Atlético de Madrid. O francês foi a última mudança no confronto contra os 'colchoneros', aos 90 minutos e com um empate a dois no placar.

Desde o desembarque de Setien na 'Can Barça', o francês não encontra seu lugar no time titular. Braithwaite, Ansu Fati e Arturo Vidal estão à frente do francês no início de jogos importantes.

O Barcelona ainda não encontrou o substituto de Neymar desde que o brasileiro deixou o clube rumo ao PSG. Dembélé, Coutinho e o próprio Griezmann tentaram preencher esse vazio, mas com um rendimento que não está de acordo com o que foi investido neles

Dessa forma, e se a proposta do Barcelona for aceita, Neymar retornaria para aquela que foi a sua casa e onde começou a deslumbrar na Europa, com Messi e Suárez ao seu lado.