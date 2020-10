VÍDEO: Cuca lamenta chances perdidas pelo Santos em derrota

O duelo do Santos com o Atlético-GO acabou com vitória por 1 a 0 dos visitantes na Vila Belmiro. O jogo da 16ª rodada do Brasileirão deixa a equipe de Cuca na sexta colocação, com 24 pontos. O Dragão sobe para nono e acumula 21 pontos.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Cuca, técnico que analisou a derrota após a partida e agora pensa no confronto de sábado, quando visita o Coritiba. No mesmo dia, o Atlético-GO recebe o Athletico Paranaense.