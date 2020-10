VÍDEO: Cuca analisa desempenho do Santos em empate contra Ceará

O Santos recebeu o Ceará na Vila Belmiro pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O placar não saiu o zero e o Peixe terá que buscar a classificação em Fortaleza. Cuca analisou a partida.

"O jogo tem que ser dividido em partes. A parte 11x11 e 10x11. Começamos muito bem, dominando as ações e criando oportunidades. Jogamos com Jobson adiantado ao lado do Jean Mota, criaram movimentações interessantes e envolvemos o Ceará. Criamos muitas chances e precisamos definir quando criamos assim. A bola não entrou ou Prass pegou", disse o treinador santista em entrevista coletiva.

Confira o que disse Cuca após a partida contra o Ceará!