Cuca analisa o primeiro turno e projeta: "vai ser mais difícil"

O Santos derrotou o Bahia neste domingo por 3 a 1, em jogo válido da 19ª rodada Brasileirão e acabou o primeiro turno na sexta posição com 30 pontos. Após a partida, o técnico Cuca comentou sobre o momento do time.

"Hoje era um jogo de encerrar o turno, virando o turno com 30 pontos e entre os seis é muito bom no geral, dentro de todas as dificuldades que vivemos, que nem preciso falar. Jogadores dão retorno positivo dentro de campo", iniciou.

Cuca avaliou o desempenho do time até agora: "Para essa análise do primeiro turno, temos que voltar ao começo da competição e vermos o que muitos analistas falaram. Santos estaria na segunda página, não entre os 10 primeiros. Estamos na primeira página, posição a nível de zona de Libertadores. Não é o que o Santos almeja, mas não estamos envolvidos só no Brasileirão. Copa do Brasil, Libertadores, mata-mata, viagem, elenco enxuto, formação de jovens. Estou muito contente com o trabalho, o retorno dos jovens e dos mais experientes. Torcedor também deve estar feliz com o que esse pessoal tem apresentado. Vivo em outras duas competições e entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro", analisou.

"Cada um terá uma luta, não se sabe se é jogar contra parte de cima ou de baixo. Equipes tradicionais com 19 ou 20 pontos e vão vender caro cada jogo. Temos que nos preparar. Sei que segundo turno vai ser mais difícil por estarmos em outras competições. Vou jogar com o Athletico lá no sábado e na terça o mata-mata em Quito. Como jogar sábado e viajar para não me aclimatar nem um pouco? Eu tinha pensado até em adiar, Athletico joga com o Boca também. Não tenho como fazer, ir com 20 aqui e levar 11 ou 12 para Quito. É muito desigual. Vou priorizar Libertadores neste momento", projetou Cuca.

Na abertura do returno, o Peixe enfrenta fora de casa o Red Bull Bragantino, em jogo marcado para o próximo domingo.