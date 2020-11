O Santos perdeu por 1 a 0 nessa quarta-feira na Arena Castelão e está fora da Copa do Brasil. Confira no vídeo acima as palavras do técnico Cuca após a eliminação contra o Ceará.

O técnico santista agora pensa no duelo do domingo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 18h15.