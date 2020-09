VÍDEO: Cuca analisa empate no clássico

Santos e São Paulo ficaram no empate em 2 a 2 na Vila Belmiro. Com o resultado o time da Baixada é o 6º colocado com 15 pontos, enquanto o Tricolor é o vice-líder com 18.

"De uma maneira geral acho que a equipe foi muito bem no segundo tempo. Não é fácil ir buscar o resultado duas vezes. Estamos de parabéns, mesmo não tendo ganho. É um jogo que te deixa com moral na competição. Estamos jogando bem, ganhando consistência e opções dentro do elenco", avaliou Cuca, treinador do Peixe.