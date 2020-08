Cuca analisa jogo com Flamengo e diz que Marinho é dúvida

Com sete pontos em cinco jogos, o Santos é o sexto colocado no Brasileirão e chega à sexta rodada com o objetivo de ingressar no G4 contra o Flamengo. Os times têm encontro marcado para este domingo, às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

O técnico Cuca ainda tem uma dúvida para o duelo do próximo domingo na Vila Belmiro. Uma alteração confirmada é Jobson, que deve substituir Alison, volante expulso contra o Palmeiras. Confira as prováveis escalações.

Às vésperas da partida, o treinador do Santos analisou momento das duas equipes no Campeonato Brasileiro de 2020 e falou sobre as mudanças e peças.

"Entra o Jobson, característica diferente do Alison. Tem feito bons jogos, aconteceu o erro e foi infeliz, e o erro resultou no gol. Não foi tão bem, mas teve muitos acertos. Não só nessa partida, mas em outras. Tem minha confiança e está escalado para domingo", garantiu o técnico do Peixe.

Para o ataque, falta definir a situação de Marinho, que saiu com lesão muscular do clássico contra o Palmeiras. "Marinho é dúvida, está treinando, mas não 100%. Cada dia que passa é uma esperança maior", disse Cuca.

Confira no vídeo o depoimento de Cuca em entrevista coletiva virtual.