VÍDEO: Cuca analisa vitória do Santos sobre o Ceará no Castelão

O Santos visitou Castelão para enfrentar o Ceará em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O time de Cuca voltou para casa com vitória por 1 a 0, com gol de Felipe Jonatan.

A partida foi marcada por uma confusão em campo e cinco cartões vermelhos. O time da casa teve as expulsões de Bruno Pacheco, Samuel Xavier e Leandro Carvalho. No Santos, Luan Peres e Alison foram expulsos.

Confira no vídeo parte da entrevista coletiva de Cuca após a vitória em Fortaleza.